Бастрыкин взял на контроль дело пенсионерки, которую окатило кипятком во Владивостоке

В ближайшее время главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет предоставлен отчет о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с инцидентом, произошедшим во Владивостоке, где пенсионерка получила серьезные травмы, сообщает PRIMPRESS.