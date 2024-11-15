Бастрыкин взял на контроль дело пенсионерки, которую окатило кипятком во Владивостоке

В ближайшее время главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет предоставлен отчет о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с инцидентом, произошедшим во Владивостоке, где пенсионерка получила серьезные травмы, сообщает PRIMPRESS.
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