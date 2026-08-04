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Политика как она есть

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Актриса снялась обнаженной в честь 47-летия

Актриса снялась обнаженной в честь 47-летия

Английская актриса, ведущая и филантроп Донна Эйр снялась в откровенном виде в честь 47-летия. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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