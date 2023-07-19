"Какой же великий был Советский Союз?! Это просто в голове не укладывается!"

Erl Schweizer

Палка о двух концах: русский нацизм вызывает азиатский нацизм, азиатский нацизм вызывает русский нацизм. В реальной жизни слово нацизм не применяется, оно заменяется псевдопатриотизмом, псевдоисторией, облагороженным волчьим национализмом при изменении названий населенных пунктов, улиц, снесением памятников, установленных предками, забвением сотен тысяч, миллионов усопших в населенных пунктах и появлений названий улиц лицам, имеющим нулевое отношение к данным населенным пунктам. Вот когда человек все это испытает на собственной шкуре, когда он будет лишен работы, потому что иной национальности, когда он будет идти домой с сознанием того, что не может найти слова для детей при объяснении того, почему не может полноценно накормить, тогда он может решиться крушить, ломать, бастовать и искать другие способы протеста. Поэтому лично я буду защищать и русского, и азиата, и человека любой национальности, когда плюют ему в душу под "благородным" предлогом