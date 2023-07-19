что-то было 16 июля Владимир Соловьёв, рассказывая о своей поездке на передовую и о том, как служат наши парни и мужики, как работает наша техника, сделал весьма неожиданное заявление: "Можно только сказать спасибо нашим отцам и дедам, потому что всё это было разработано и придумано в Советское время.
"Какой же великий был Советский Союз?! Это просто в голове не укладывается!"
Комментарии
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ЕБ
Евгений Бут
Опять вылезла! Ну, что ты за человек? Сама ты из гнилья! В Советские времена пальмовое масло не использовали в производстве! А по поводу водки, химию учи бездарь!
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3 час.
М
Мария
Не кормите её! Она на работе. Кормится количеством ответов на своё пуканье.
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2 час.
Erl Schweizer
Палка о двух концах: русский нацизм вызывает азиатский нацизм, азиатский нацизм вызывает русский нацизм. В реальной жизни слово нацизм не применяется, оно заменяется псевдопатриотизмом, псевдоисторией, облагороженным волчьим национализмом при изменении названий населенных пунктов, улиц, снесением памятников, установленных предками, забвением сотен тысяч, миллионов усопших в населенных пунктах и появлений названий улиц лицам, имеющим нулевое отношение к данным населенным пунктам. Вот когда человек все это испытает на собственной шкуре, когда он будет лишен работы, потому что иной национальности, когда он будет идти домой с сознанием того, что не может найти слова для детей при объяснении того, почему не может полноценно накормить, тогда он может решиться крушить, ломать, бастовать и искать другие способы протеста. Поэтому лично я буду защищать и русского, и азиата, и человека любой национальности, когда плюют ему в душу под "благородным" предлогом
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2 час.
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