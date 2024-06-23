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Удар ATACMS: в Севастополе растет число жертв, раненых почти 100

Удар ATACMS: в Севастополе растет число жертв, раненых почти 100

Погибли трое, в том числе двое детей. Возросло число раненых после ракетного удара ВСУ в Крыму. Как сообщил глава региона Михаил Развожаев в Telegram, минимум три человека погибли, ранены почти 100 человек.

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