smi.today

1 643 подписчика

В Кузбассе увеличат темпы ревакцинации от коронавируса

В Кузбассе увеличат темпы ревакцинации от коронавируса

В Кемеровской области будут увеличены темпы вакцинации и ревакцинации от коронавируса. Об этом было сказано на на аппаратном совещании правительства региона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх