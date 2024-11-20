Салехардцы получили больше 23 лет на двоих за попытку сбыть партию наркотиков

Двое салехардцев получили длительные сроки лишения свободы за наркотики. Мужчины пытались сбыть в окружной столице крупную партию запрещенных веществ и подсадили на наркотики несовершеннолетнего знакомого, сообщила прокуратура ЯНАО.
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