Іранські ракети класу «земля-земля» на виставці у Тегерані. 2017 рік. Іран заявляє, що договір США про спільну ППО з арабськими країнами посилить напруженість у регіоні Міністерство закордонних справ Ірану заявило в суботу, що плани США та Ізраїлю щодо укладання пакту про спільну протиповітряну оборону з арабськими державами для протидії загрозі іранських безпілотників і ракет […] Сообщение Іран заявляє, що договір США про спільну ППО з арабськими країнами посилить напруженість у регіоні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.