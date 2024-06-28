С 6 июля стоимость проезда в общественном транспорте Ижевска вырастет до 35 рублей. Такое решение было принято после индексации зарплат сотрудников, роста цен на топливо, запчасти, энергоносители и другие расходы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии