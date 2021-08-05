Женское дело

Минтруд в очередной раз скорректировал список запрещенных для женщин профессий. С 1 марта 2022 года представительницы слабого пола смогут работать авиационными механиками и инженерами, которые занимаются техобслуживанием самолетов и вертолетов.
Минтруд в очередной раз скорректировал список запрещенных для женщин профессий. С 1 марта 2022 года представительницы слабого пола смогут работать авиационными механиками и инженерами, которые занимаются техобслуживанием самолетов и вертолетов.
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