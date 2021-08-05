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Женское дело

Женское дело

Минтруд в очередной раз скорректировал список запрещенных для женщин профессий. С 1 марта 2022 года представительницы слабого пола смогут работать авиационными механиками и инженерами, которые занимаются техобслуживанием самолетов и вертолетов.

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Александр Анпилогов
Мировой опыт показывает, что всё имеет свои границы. Запад уже имеет опыт постановки на ключевые посты в управлении женщин. И опыт не очень хороший.

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