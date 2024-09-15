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"Укрэнерго": Украина хочет импортировать электроэнергию из 5 стран

"Укрэнерго": Украина хочет импортировать электроэнергию из 5 стран

Украина импортирует энергию из Венгрии, Польши, Молдавии, Словакии и РумынииВ телеграм-канале национальной энергетической компании Украины появилось сообщение, что в виду дефицита мощностей электроэнергия будет импортирована из 5 стран.

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