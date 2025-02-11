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В РУДН студенткам запретили юбки и вырезы, чтобы не оскорбить мусульманских студентов

В РУДН студенткам запретили юбки и вырезы, чтобы не оскорбить мусульманских студентов

Avia.pro - СМИ История, произошедшая на подготовительном факультете Российского Университета Дружбы Народов (РУДН), вызвала бурное обсуждение среди студентов и преподавателей.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Надо выгнать в шею из России наглых и (или) подлых и (или) наглых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавкаазья и никогдап одобных им в Россию не пускать!!
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4 час.
Александр Батт
Надо раскрепостить женщин востока от неудобных хиджабов. Они будут этому только рады.
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4 час.
Лариса Голубицкая
Эти приехали в нашу страну,а приспосабливаться должны наши студенты?Ловко!Сколько же занесли этой руководительнице,что её так понесло?
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1 час.
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