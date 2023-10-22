Гнэл Унанян: «О медленном угасании капитализма»

Елена Киршанская Я вот тоже не понимаю почему бы Миру спокойно не договориться. Такой большой, прекрасный богатый мир. Информационное поле вполне развито, все можно запланировать - одни одно производят, другие другое. Договориться и жить себе поживать. Развиваться, помогать друг и другу и запретить экспансию капитала, что на самом деле и есть капитализм - ограничение движения капитала.

вага карлито Идея есть! Нужно изменить человека вернее его возможности мозга ! Воспользоваться церебральным сортингом который предложил Савельев Сергей Вячеславович !По мере того как успешно будут развиваться нужные нам личности будут подобные проблемы решаться! Но к сожалению ситуация такова что коллективного желания воспользоваться возможностью долго не будет проще при тупике уничтожить своими руками планету и жизнь на ней на долгие долгие годы! Расслоение в нашей еще так сказать не совсем гиблой ситуации уже идет!"