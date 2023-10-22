Дорогие мои капиталисты и монетаристы, милые сердцу брокеры и валютные спекулянты, плюс совсем уж бесценные инвесторы и бенефициары.
Гнэл Унанян: «О медленном угасании капитализма»
Комментарии
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Елена Киршанская
Я вот тоже не понимаю почему бы Миру спокойно не договориться. Такой большой, прекрасный богатый мир. Информационное поле вполне развито, все можно запланировать - одни одно производят, другие другое. Договориться и жить себе поживать. Развиваться, помогать друг и другу и запретить экспансию капитала, что на самом деле и есть капитализм - ограничение движения капитала.
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12 час.
вага карлито
Идея есть! Нужно изменить человека вернее его возможности мозга ! Воспользоваться церебральным сортингом который предложил Савельев Сергей Вячеславович !По мере того как успешно будут развиваться нужные нам личности будут подобные проблемы решаться! Но к сожалению ситуация такова что коллективного желания воспользоваться возможностью долго не будет проще при тупике уничтожить своими руками планету и жизнь на ней на долгие долгие годы! Расслоение в нашей еще так сказать не совсем гиблой ситуации уже идет!"
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9 час.
Одиссей
Маркс, конечно, по нынешним временам не истина в последней инстанции, но, тем не менее... Рабовладение породило своего могильщика - феодалов. Феодализм породил своего могильщика - капиталистов. В недрах капитализма тоже должен родиться его могильщик. Во времена Маркса таким могильщиком виделся пролетариат. В силу своей продвинутости, образованности и сплоченности. В постиндустриальном обществе от собственного пролетариата отказались, выведя производство за границу. Так, может, это и есть путь к смерти? Общество, лишенное движущей силы, теряет способность к движению вперед, к развитию, а общества индустриальные, сохранившие движущую силу - пролетариат (управляемый компартиями) - продолжает движение вперед по другому, СВОЕМУ пути к социализму/коммунизму. Правда, что будет потом ни Маркс, ни лекции по научному коммунизму не объясняли: мол-де, будет конец истории по Фукуяме. (которого тогда еще не знали...)
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33 мин.
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