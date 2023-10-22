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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Гнэл Унанян: «О медленном угасании капитализма»

Гнэл Унанян: «О медленном угасании капитализма»

Дорогие мои капиталисты и монетаристы, милые сердцу брокеры и валютные спекулянты, плюс совсем уж бесценные инвесторы и бенефициары.

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Комментарии
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Елена Киршанская
Я вот тоже не понимаю почему бы Миру спокойно не договориться.  Такой большой, прекрасный богатый мир. Информационное поле вполне развито, все можно запланировать - одни одно производят, другие другое. Договориться и жить себе поживать. Развиваться, помогать друг и другу и  запретить экспансию капитала, что на самом деле и есть капитализм - ограничение движения капитала.
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12 час.
вага карлито
Идея есть! Нужно изменить человека вернее   его возможности мозга ! Воспользоваться   церебральным сортингом который предложил Савельев Сергей Вячеславович !По мере того как   успешно будут развиваться нужные нам личности будут  подобные проблемы решаться! Но к сожалению  ситуация такова  что коллективного желания воспользоваться возможностью долго не будет проще   при   тупике уничтожить своими руками планету и жизнь на ней на долгие долгие годы! Расслоение в нашей еще так сказать не совсем гиблой ситуации уже идет!&quot;
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Одиссей
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