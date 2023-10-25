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Финны "назначили" виновного в повреждении газопровода

Финны "назначили" виновного в повреждении газопровода

Автор:  КОШКИН Иллюстрация в свободном доступе Ну вот! Правоохранительные органы Финляндии наконец-то определились с виновным в повреждении газопровода Balticconnector.

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Комментарии
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V
Valery
https://vk.com/video4213386_456240359
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4 д.
Юрий Золотарев
Говнюки ну о-о-очень сожалеют, что виновата НЕ Россия!
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4 д.

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