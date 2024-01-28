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Киев не будет призывать женщин на военную службу

Киев не будет призывать женщин на военную службу

На Украине дали оценку возможной мобилизации женщин в ряды вооруженных сил (ВСУ). Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в интервью телеканалу “24” отметил, что в этом шаге парламентарии сейчас не видят необходимости.

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