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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семин о «Золотом мяче»: «Нужно просто отдать его Хвиче – и все. Не нужно долго думать. Он заслужил эту награду»

Бывший главный тренер «Локомотива»  Юрий Семин рассказал, кто должен получить « Золотой мяч »-2026. Церемония вручения награды лучшему футболисту года по версии France Football состоится 26 октября.

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