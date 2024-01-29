Залужный опубликовал фото на фоне слухов о своей отставке

На фоне появившихся слухов о своей отставке главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал фотографию. На совместном фото с главой Генштаба генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой оба военных в зеленых свитерах с надписью ARMY Ukraine улыбаются и весело смотрят в камеру.
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