Минобороны США: Госдеп одобрил контракт на обслуживание истребителей F-16 для ВСУ Американский Госдеп одобрил контракт на обслуживание истребителей F-16 для ВСУ.
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Минобороны США: Госдеп одобрил контракт на обслуживание истребителей F-16 для ВСУ Американский Госдеп одобрил контракт на обслуживание истребителей F-16 для ВСУ.
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