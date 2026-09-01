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ТАСС

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SANA: в Сирии при взрыве машины с боеприпасами погибли не менее двух человек

SANA: в Сирии при взрыве машины с боеприпасами погибли не менее двух человек

ТУНИС, 1 сентября ./ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, еще пять получили ранения в результате взрыва автомобиля с боеприпасами в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

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