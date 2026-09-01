SANA: в Сирии при взрыве машины с боеприпасами погибли не менее двух человек

ТУНИС, 1 сентября ./ТАСС/. По меньшей мере два человека погибли, еще пять получили ранения в результате взрыва автомобиля с боеприпасами в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым