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Иркутск Сегодня

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Жительница Усть-Илимского района выращивала коноплю в теплице

В Усть-Илимском округе в ходе операции «Мак-2026» полиция пресекла незаконное выращивание конопли. 55-летняя местная жительница культивировала наркосодержащие растения в теплице на территории своего домовладения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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