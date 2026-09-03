Жительница Усть-Илимского района выращивала коноплю в теплице

В Усть-Илимском округе в ходе операции «Мак-2026» полиция пресекла незаконное выращивание конопли. 55-летняя местная жительница культивировала наркосодержащие растения в теплице на территории своего домовладения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.