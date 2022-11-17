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Ротенберг об ударе Комарова в колено Евсееву: «Он хотел сыграть на команду, нужно держать удар. Если он не прав, то точно это понимает»

Роман Ротенберг прокомментировал удар Никиты Комарова колено в колено против Никиты Евсеева. Этот эпизод произошел во втором периоде матча между «Ак Барса» и СКА (5:2).

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