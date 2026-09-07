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«Краснодар» и 30-летний вингер «Фламенго» Эвертон возобновили переговоры (Раиса Симплисио)

Атакующий полузащитник «Фламенго»  Эвертон Соарес может перейти в российский клуб.  В августе сообщалось , что бразилец близок к подписанию предварительного контракта с « Краснодаром ».

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