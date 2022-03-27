Локтионов о серии со СКА: «Спартаку» не хватало игрока перед вратарем, Юханссон хорошо играет по шайбе»

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Андрей Локтионов высказался о поражении «Спартака» в серии со СКА. Клуб из Санкт-Петербурга выиграл серию второго раунда Кубка Гагарина со счетом 4-1 (2:1 в пятом матче).