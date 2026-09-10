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Царьград

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Отец запер дочерей в квартире: девочки получили ожоги при пожаре

Отец запер дочерей в квартире: девочки получили ожоги при пожаре

Во Всеволожском районе Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который оставил двух малолетних дочерей одних в запертой квартире.

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