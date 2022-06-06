УАФ пошутила над Россией после непопадания Украины на ЧМ-2022

Ассоциация футбола Украины после игры с Уэльсом опубликовала пост в одной из своих социальных сетей. — Вы сделали все, чтобы даже в такое тяжелое время дать нам надежду и заставить гордиться игрой благодарим Александра Петракова и его команду.