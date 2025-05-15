БлокнотРУ Странную деталь заметили на видео с награждения сына Кадырова. Во время недавнего награждения сына Рамзана Кадырова, Адама, пользователи соцсетей обратили внимание на странную деталь: на гербе Российской Федерации, размещённом в зале, отсутствовали православные кресты.
Крест под запретом? В Чечне показали герб России без православного символа
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
ЕВРЕЕ-хасидская белярюси.... такая же!... МЕРЗОСТЬ!.
Ответить
6 час.
Vladimir Lioubimcev
ЧТО ХОТЯТ,ТО И ВЫТВОРЯЮТ!! Реально наказывать за это когда будут? И не просто пальчиком погрозить и пукнуть...
Ответить
4 час.
Nikita Kopitov
А разве субъект Федерации имеет право, вносить исправление в Герб Федерации. Хотя о чем это я и Конституционный Суд и Прочие "ветки" "Власти" закроют глаза на это, списав на ошибки в типографии
Ответить
2 час.
Свежие комментарии