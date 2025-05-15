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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Крест под запретом? В Чечне показали герб России без православного символа

Крест под запретом? В Чечне показали герб России без православного символа

БлокнотРУ Странную деталь заметили на видео с награждения сына Кадырова. Во время недавнего награждения сына Рамзана Кадырова, Адама, пользователи соцсетей обратили внимание на странную деталь: на гербе Российской Федерации, размещённом в зале, отсутствовали православные кресты.

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Комментарии
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Алексей Тан
ЕВРЕЕ-хасидская белярюси.... такая же!... МЕРЗОСТЬ!.
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6 час.
Vladimir Lioubimcev
ЧТО ХОТЯТ,ТО И ВЫТВОРЯЮТ!! Реально наказывать  за это когда будут? И не просто  пальчиком погрозить и  пукнуть...
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4 час.
Nikita Kopitov
А разве субъект Федерации имеет право, вносить исправление в Герб Федерации. Хотя о чем это я и Конституционный Суд и Прочие &quot;ветки&quot; &quot;Власти&quot; закроют глаза на это, списав на ошибки в типографии
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2 час.
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