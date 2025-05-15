Крест под запретом? В Чечне показали герб России без православного символа

ЧТО ХОТЯТ,ТО И ВЫТВОРЯЮТ!! Реально наказывать за это когда будут? И не просто пальчиком погрозить и пукнуть...

Nikita Kopitov

А разве субъект Федерации имеет право, вносить исправление в Герб Федерации. Хотя о чем это я и Конституционный Суд и Прочие "ветки" "Власти" закроют глаза на это, списав на ошибки в типографии