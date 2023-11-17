Прокуратура Севастополя выявила нарушения в садоводческом товариществе

Прокуратура Нахимовского района Севастополя провела проверку исполнения товариществом собственников недвижимости «Садоводческое товарищество «Дружба» требований федерального законодательства в сфере эксплуатации опасных производственных объектов, в том числе оборудования, работающего под избыточным давлением.
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