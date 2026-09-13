Запад в панике, сбывается очередное пророчество Жириновского6 сентября 2026 года может войти в историю как день, когда «Европа содрогнулась», — в Германии на выборах победу одержала партия, которую называют пророссийской, — западные СМИ и политики уже назвали это личной победой Владимира Путина.
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- «В чужом небе мы ...
- «В чужом небе мы ...
- «В чужом небе мы ...
К сожалению, нет. Русофобский запад снова найдет деньги и отдаст просроченному пианисту, которые он разделит между своими подельниками, а остаток достанется воинской верхушке. Западу все равно, ему лишь бы мелкий бес продолжал посылать оболваненных зомби на убой. А закончатся чубатые, натравят подляков, молдаван, армян, азеров и прочих зависимых от них марионеток. И при этом продолжат делить нашу Родину на части и спорить между собой кому какой кусок достанется от этого "пирога"!((
Европа что то быстро забыла вековые исторические факты итогов конфликта с русскими. Это как Япония не признаёт факта атомных ударов США. Похоже мало получали по морде.