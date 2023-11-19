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Владимир Зеленский предупредил о возможном отступлении украинской армии

Владимир Зеленский предупредил о возможном отступлении украинской армии

Владимир Зеленский предупредил о возможном отступлении украинской армии Елена ВайленкоПрезидент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможном отступлении украинской армии без поддержки Запада, сообщают журналисты pronedra.

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