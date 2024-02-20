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Экс-начальник Генштаба Балуевский напомнил о роли «войны технологий»

Экс-начальник Генштаба Балуевский напомнил о роли «войны технологий»

Успех российской армии в сражении за Авдеевку стал ярким событием на фоне многомесячного противостояния с ВСУ, которое из-за невозможности сторон проводить высокоманевренные действия приобрело позиционный характер.

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