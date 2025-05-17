В Кремле допустили возможность встречи Путина и Зеленского

Дмитрий Песков рассказал, что такая встреча возможна как результат работы двух делегаций Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна при достижении договоренностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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