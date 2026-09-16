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Арестованный в Индии танкер UNITY с россиянами не стали снабжать запчастями

Арестованный в Индии танкер UNITY с россиянами не стали снабжать запчастями

Танкер UNITY, который арестовали в индийском порту Парадип в штате Одиша, находится в плачевном состоянии.

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