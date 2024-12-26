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Закон и Порядок

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  • Татьяна Леухина (Журавлёва)
    А наши чиновники хорошо кормятся с рук диаспор, поэтому и лоббируют их интересы.Кто-то бесконечно...
  • Елена Филенко
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Китаец Витя из Улан-Удэ отправился воевать на СВО: "За Россию! За Путина! За бурят!"

Китаец Витя из Улан-Удэ отправился воевать на СВО: "За Россию! За Путина! За бурят!"

Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА У китайца Вити есть свой ресторан китайской кухни в Улан-Удэ.

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