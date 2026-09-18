Ирина Титова разъяснила как сочетать командировку с отпуском

Бухгалтер Ирина Титова объяснила, как правильно оформлять отпуск после командировки, подчеркнув, что эти периоды должны фиксироваться отдельно.
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