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Царьград

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Эверест: Неупокоенные души и призраки - мистическая сторона альпинизма

Эверест: Неупокоенные души и призраки - мистическая сторона альпинизма

На Эвересте остаются тела погибших альпинистов, усложняя путь восхождения. Экстрасенс Яна Чёрная подчеркивает присутствие духов и мистической энергии на горе.

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