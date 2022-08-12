Демонстрація проти російської агресії в Херсоні, Україна, 5 березня 2022 р. Бутафорські «референдуми» на окупованих територіях: чого досягає Кремль? На думку експертів у США, проведення Москвою так званих “референдумів” #187; у захоплених українських областях суттєво ускладнить можливий переговорний процес між Україною та Росією Про плани провести так званий референдум про входження частково захопленої Запорізької […] Сообщение Бутафорські «референдуми» на окупованих територіях: чого прагне Кремль? появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.