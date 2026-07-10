Рассмотрение иска к владельцам затонувших в Керчи нефтетанкеров отложили: причина

ПЕРМЬ, 10 июля, ФедералПресс. Генпрокуратура РФ изучает иск об ущербе в 34 миллиардов, с которым минрипроды Кубани обратилось к собственникам танкеров «Волгонефть», потерпевших крушение в акватории Черного моря в конце 2024 года.