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Рассмотрение иска к владельцам затонувших в Керчи нефтетанкеров отложили: причина

Рассмотрение иска к владельцам затонувших в Керчи нефтетанкеров отложили: причина

ПЕРМЬ, 10 июля, ФедералПресс. Генпрокуратура РФ изучает иск об ущербе в 34 миллиардов, с которым минрипроды Кубани обратилось к собственникам танкеров «Волгонефть», потерпевших крушение в акватории Черного моря в конце 2024 года.

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