Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Валентин Щербаков
    Сколько еще можно слушать лепет и ложь этого кокаинового поца и недоноска Зеленского....Зеленский заявил,...
  • Александр
    ну конечно задницу и рот залечить надо!!!Зеленский отказал...
  • Eduard
    Тут сейчас другое,вдруг завтра Мировая уже война, Все ждут что будит? Ясно,что Украину под НАТО,порты отдавать никак ...Медведев напомнил...

Politico: Уиткофф, Карлсон, Трамп и Кушнер переговорили с оппонентами Зеленского

Politico: Уиткофф, Карлсон, Трамп и Кушнер переговорили с оппонентами Зеленского

В тайных переговорах с оппонентами президента Украины Владимира Зеленского участвовали спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, американский журналист Такер Карлсон, сын Трампа Дональд-младший и зять американского лидера Джаред Кушнер.

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