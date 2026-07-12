❗️В Макеевке упали осколки БПЛА — есть раненый Вчера в Центрально-Городском районе упали обломки дрона.
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❗️В Макеевке упали осколки БПЛА — есть раненый Вчера в Центрально-Городском районе упали обломки дрона.
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