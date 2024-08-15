Писатель Валерий Попов рассказал о своей новой книге “Выдумщик”

Название отразило детское воспоминание автора В недавней беседе с изданием «МК в Питере» Валерий Попов, литератор с более чем полувековой писательской биографией, рассказал о своей недавно вышедшей книге «Выдумщик».
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