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Круговой о женщинах-тренерах: «Есть хорошее выражение – женщина на кораблеВозглавлять команду должен мужчина»

Защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой выступил против назначения женщин главными тренерами мужских команд.

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