Саперы из Забайкалья рассказали о минах-ловушках, оставленных ВСУ под Угледаром

Скриншот видео Специалисты инженерных подразделений группировки войск "Восток" из Забайкалья проводят разминирование освобожденных от военнослужащих ВСУ и украинских националистов населенных пунктов ДНР, дорог и объектов инфраструктуры на южно-донецком направлении спецоперации РФ.
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