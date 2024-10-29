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Саперы из Забайкалья рассказали о минах-ловушках, оставленных ВСУ под Угледаром

Саперы из Забайкалья рассказали о минах-ловушках, оставленных ВСУ под Угледаром

Скриншот видео Специалисты инженерных подразделений группировки войск "Восток" из Забайкалья проводят разминирование освобожденных от военнослужащих ВСУ и украинских националистов населенных пунктов ДНР, дорог и объектов инфраструктуры на южно-донецком направлении спецоперации РФ.

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