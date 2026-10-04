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ФИА выслала командам обновленное ПО после отмены стартовой процедуры Гран-при Бахрейна. Болиды останавливались из-за «беспрецедентного сочетания» факторов

ФИА опубликовала заявление, касающееся отмены процедуры старта Гран-при Бахрейна в Малайзии. Пилоты выехали на прогревочный круг после сильного дождя, однако некоторые болиды начали испытывать технические проблемы – машины существенно замедлялись и останавливались на трассе.

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