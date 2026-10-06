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Тест на терпение: расставьте все буквы в игре «Соты» за один подход

Тест на терпение: расставьте все буквы в игре «Соты» за один подход

Проверьте, хватит ли вам выдержки — многие сдаются на середине фото: MidjourneyМы продолжаем придумывать для вас новые головоломки, и в этот раз игра «Соты» покажет, насколько вы терпеливый человек.

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