Трамп вынужден будет пойти на уступки Путину

Президент Владимир Путин создал «позитивный фон» к началу диалога с США. Но 47-му президенту Америки Дональду Трампу нужно время, чтобы понять истинное состояние дел и определиться с переговорной позицией.
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