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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Десайи о Лакруа: «Это действительно то, что нужно «Челси»? Хотел бы, чтобы они взяли футболиста, игравшего на элитном уровне за клуб аналогичного масштаба»

Бывший футболист «Челси» Марсель Десайи оценил вероятный трансфер центрального защитника « Кристал Пэлас » Максанса Лакруа в лондонский клуб за 52 миллиона фунтов .

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