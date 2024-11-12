13 ноября — выездная пресс-конференция «Подготовка спасателей на водных объектах к обеспечению безопасности на водоемах города в зимний период»

фото: ИЦПМ В среду, 13 ноября 2024 года, в 13:00 состоится выездная пресс-конференция Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы на тему: «Подготовка спасателей на водных объектах к обеспечению безопасности на водоемах города в зимний период».