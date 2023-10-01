Виртуальный регистр болезней: российская медицина на пути к совершенствованию Елена ГалицкаяМинистерство здравоохранения России объявило о создании федерального регистра распространенных заболеваний граждан страны, что представляет собой значительный шаг к улучшению системы медицинской помощи в России.