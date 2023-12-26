Собянин: За 12 лет археологи обнаружили в Москве более 100 тыс находок

Некоторые находки будут переданы в музеи столицы На своем официальном портале мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал информацию о том, что за последние 12 лет археологам столицы удалось обнаружить порядка 100 тысяч исторических артефактов.
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