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Учёные из Сингапура обучили ИИ-чат-бот эффективному способу взлома других ч...

Учёные из Сингапура обучили ИИ-чат-бот эффективному способу взлома других ч...

Учёные из Сингапура обучили ИИ-чат-бот эффективному способу взлома других чат-ботов, используя подсказкиУчёные-компьютерщики из Наньянского технологического университета (NTU, Сингапур) нашли эффективный способ взлома чат-ботов с искусственным интеллектом (ИИ).

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