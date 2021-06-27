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Трамп назвал свои отношения с Путиным хорошими

Трамп назвал свои отношения с Путиным хорошими

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп полагает, что у него на каком-то этапе сложились конструктивные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, несмотря на американские санкции, затронувшие газопровод «Северный поток — 2».

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